ufficiale Fiorentina Women's, in attacco ecco Lundin: firma fino al 2022

Nuovo rinforzo offensivo per la Fiorentina Women's, che si assicura Karin Lundin per la stagione ormai prossima al via.

Questo il comunicato del club toscano:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Karin Lundin. Attaccante svedese classe 1994, Karin arriva dal KIF Orebro dove ha giocato la scorsa stagione. La calciatrice si è legata con la Fiorentina fino al 2022.

Välkommen Karin!".