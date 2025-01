Ufficiale Fiorentina, termina anche la seconda esperienza di Lundin: c'è la risoluzione

Anche la seconda avventura dell’attaccante Lundin con la maglia della Fiorentina – 22 presenze e otto reti nel 2021-22 e poi 30 presenze con un solo gol dal settembre 2023 a oggi - si è conclusa. La calciatrice svedese, come comunica il club toscano, ha infatti risolto il contratto con sei mesi d'anticipo sulla sua scadenza. Questa la nota della società viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Karin Lundin. Alla giocatrice svedese, che ha indossato la nostra maglia segnando 9 reti in 52 presenze, vanno i ringraziamenti per l'impegno in questi anni e i migliori auguri per il futuro".