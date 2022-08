ufficiale Francia Femminile, Corinne Diacre confermata ct fino all’Olimpiade di Parigi

La Federcalcio francese ha annunciato nella giornata di oggi il prolungamento del contratto della ct della squadra femminile Corinne Diacre fino al 2024. Si tratta di un rinnovo biennale che permetterà all’allenatrice di guidare la squadra non solo nella prossima Coppa del Mondo, ma anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

“Sono felice e orgogliosa di continuare questa avventura per altre due stagioni che sono destinate a essere molto ricche e intense visto che ci sarà una competizione ogni anno. Nonostante la delusione per lo stop in semifinale questi Europei sono stati incoraggianti - spiega Diacre – e sono contenta di avere l’opportunità di continuare a lavorare con questo gruppo con la speranza di assicurarci il primo titolo che sia quello Mondiale od Olimpico”.