ufficiale Hellas Women, rinnovo annuale per il difensore Ledri

vedi letture

Hellas Verona Women è lieto di comunicare il rinnovo di contratto – sino al 30 giugno 2022 – della giocatrice Michela Ledri.

Legata da una forte legame per i colori gialloblù, il difensore veronese - classe 1992 - ha contribuito alla conquista delle ultime due salvezze in Serie A del Club e si appresta, quindi, a disputare la sua terza stagione con la maglia dell’Hellas Verona Women.

Hellas Verona Women si congratula con Michela Ledri e le augura un caloroso in bocca al lupo per un prosieguo di carriera in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.