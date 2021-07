UFFICIALE: Juve Women, quattro giovani firmano il loro primo contratto da professioniste

Alice Berti, valentina Soggiu, Sara Caiazzo e Alice Giai nella giornata di oggi hanno firmato il loro primo contratto da professioniste con la Juventus Women. Lo annuncia il club bianconero sui propri profili social postando la foto della firma delle quattro classe 2003 sui nuovi contratti.

👏Congratulations to Alice Berti, Valentina Soggiu, Sara Caiazzo and Alice Giai on signing their first professional contracts with Juventus Women! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/8B9hEIqTXb

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) July 14, 2021