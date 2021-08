La Juventus Women con una nota sui canali ufficiali ha annunciato la cessione in prestito dell'attaccante classe 2003 Alice Berti alla Sampdoria Women.

🇬🇧🤝 Good luck to Alice Berti, who officially joins Sampdoria Women on a season-long loan.

🇮🇹🤝 UFFICIALE | Alice Berti in prestito per una stagione alla #SampdoriaWomen.

