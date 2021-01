ufficiale Juve Women, terzo rinnovo di contratto. Anche Salvai firma fino al 2022

L'avventura insieme è cominciata nell'estate 2017. Quando le Juventus Women muovevano i loro primi passi, lei era lì, in prima fila, pronta a respirare ogni istante di un progetto ambizioso e divenuto, gara dopo gara, stagione dopo stagione, sempre più vincente. Oggi Cecilia Salvai mette ancora la sua firma su un futuro a tinte bianconere, rinnovando il suo contratto fino al 2022.

Sempre affidabile, ha saputo dare in ogni occasione alla squadra ciò di cui aveva bisogno, in ogni competizione e in ogni momento del percorso che fin qui l'ha vista vincere tre scudetti, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Proprio in un derby di Coppa Italia, nella prima storica gara a Vinovo, ha segnato i suoi primi gol con la Juventus. Lei che di mestiere i gol li evita.

Il suo cammino in bianconero è stato pieno di gioie, ma alcuni tratti sono stati più complicati. Impossibile non pensare all'infortunio patito in una delle giornate più belle della storia delle Juventus Women: nella prima gara di sempre all'Allianz Stadium. Un duro colpo da assorbire, ma Cecilia ha saputo andare oltre, aiutata da tutta la Juve, rientrando ancora più forte e con la stessa voglia di vincere. E adesso è il momento di inseguire altri obiettivi insieme, a partire dalla Supercoppa Italiana, in programma domenica 10 gennaio.