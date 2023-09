ufficiale Juventus Women, Asia Bragonzi ceduta in prestito alla Sampdoria

Asia Bragonzi è pronta a vivere un’altra avventura in prestito. L’attaccante giocherà la stagione 2023/24 con la maglia della Sampdoria: è ufficiale il suo trasferimento a titolo temporaneo, per una stagione, in blucerchiato.

Approdata nel settore giovanile bianconero nel 2018, Asia ha esordito con la Prima Squadra delle Juventus Women sia in Serie A che in Coppa Italia, segnando anche, in quest’ultima competizione, cinque reti in totale. Poi, al termine della stagione 2019/20, cominciano le sue esperienze lontano dal bianconero.

Nel 2020/21 veste la maglia del Verona da grandissima protagonista, segnando sette gol in stagione. L’anno dopo, con l’Empoli, si ripete: sette reti messe a segno. La stagione appena conclusa l’ha vissuta invece in due parti: prima al Sassuolo, poi al Pomigliano. Con la maglia delle campane segna due gol, uno in Serie A e uno in Coppa Italia.