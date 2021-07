ufficiale Milan femminile, colpo fra i pali. Arriva la numero uno azzurra Giuliani

Il Milan ha un nuovo portiere. Si tratta della numero uno dell'Italia femminile Laura Giuliani, che dopo l'esperienza alla Juventus ha deciso di andare a rinforzare la rivale per l'ultimo Scudetto legandosi al club rossonero per i prossimi tre anni. Questa la nota del club:

"AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice Laura Giuliani.

Il portiere italiano, punto fermo della Nazionale, dopo aver disputato alcune stagioni in Germania è rientrata in Italia nel 2017 dove ha giocato per la prima squadra femminile della Juventus.

Laura Giuliani ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024 e vestirà la maglia numero 1".