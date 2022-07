ufficiale Parma Femminile, altri tre arrivi per Ulderici: Heroum, Marchao e Farrelly

Il Parma Femminile ha annunciato altri tre innesti per la rosa a disposizione del tecnico Fabio Ulderici in vista della prossima stagione. In difesa arrivano l'esterno Nora Heroum, classe '94 lo scorso anno alla Lazio, e la portoghese Joana Marchao, classe '96 che nelle ultime sei stagioni ha vestito la maglia dello Sporting CP di Lisbona. A centrocampo invece arriva la giovane irlandese Niamh Farrelly, classe '99 proveniente dal Glasgow City.