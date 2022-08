ufficiale Pomigliano, arriva la centrocampista classe 2000 Iris Rabot

Nuovo arrivo per il centrocampo del Pomigliano Calcio. Il club ha ufficializzato l'arrivo della centrocampista Iris Rabot (classe 2000). “Il Pomigliano rappresenta una grande opportunità per me e sono orgogliosa di essere qui - ha detto la calciatrice -. Darò il massimo per questa maglia. Io sono francese e sono legata alla mia terra e al simbolo della Torre Eiffel che rappresenta la mia nazione, la mia casa, la mia famiglia, i miei amici. Ora voglio vivere al meglio questa esperienza in Italia e fare bene con i colori della mia nuova squadra”.