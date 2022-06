ufficiale Rinforzo offensivo per la Juventus Women. Biennale per l'ex Bayern Beerensteyn

Si chiude l'avventura di Lineth Beerensteyn al Bayern Monaco, perché la calciatrice approda in Italia: è infatti un nuovo rinforzo del reparto avanzato della Juventus Women.

Questo il comunicato della società bianconera:

"Lineth Beerensteyn è una nuova giocatrice delle Juventus Women. L’attaccante olandese, classe 1996, vestirà la maglia bianconera dopo aver indossato, nelle ultime cinque stagioni, quella del Bayern Monaco. Firma un contratto fino al 2024 e indosserà la maglia numero 18.

Lineth sarà la prima giocatrice olandese della storia delle Juventus Women e arriva dopo aver collezionato oltre 100 presenze con il Bayern Monaco, con cui ha vinto il campionato tedesco nella stagione 2020/21. Non l’unico conquistato in carriera: nelle stagioni 2012/13 e 2015/16, con l’ADO Den Haag, ha conquistato la KNVB Women’s Cup, la coppa nazionale dei Paesi Bassi. Ai successi con i club si aggiungono quelli in Nazionale: un Europeo Under 19 nel 2014 e l’Europeo del 2017, oltre all’Algarve Cup, conquistata nel 2018. Un palmarès a cui speriamo di aggiungere presto altri trofei insieme.

Attualmente Lineth è impegnata con la Nazionale olandese nella preparazione del prossimo Europeo e noi non vediamo l’ora di accoglierla a Vinovo. In bocca al lupo per UEFA Women’s Euro 2022 e, soprattutto, benvenuta in bianconero!".