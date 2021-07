ufficiale Roma, colpo in difesa: arriva il terzino Di Guglielmo. Contratto triennale

La Roma ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo dall'Empoli del terzino Lucia Di Guglielmo; classe '97, recentemente convocata dalla Nazionale italiana. La calciatrice ha firmato un contratto fino al 2024 con il club giallorosso.

“Penso che la Roma arrivi nel momento giusto della mia carriera. - ha dichiarato Di Guglielmo al sito ufficiale del club - Mi sento pronta a fare un passo in avanti e sono felice di farlo con questi colori”.

“Di Guglielmo è una giocatrice che ha già maturato grande esperienza malgrado la giovane età. - ha commentato l'Head of Women's Football, Betty Bavagnoli - La sua personalità le ha consentito di indossare la fascia di capitano a Empoli e di conquistare la maglia della Nazionale. L’abbiamo voluta fortemente oltre che per le sue indubbie doti tecniche anche per le sue qualità umane”.