Dopo la partenza di Agnese Bonfantini, finita alla Juventus Women, la Roma Femminile comunica l'ingaggio di Benedetta Glionna, che con il club giallorosso ha sottoscritto un accordo triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2024.

Questo il comunicato:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Benedetta Glionna. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2024.

Nata a Napoli il 26 luglio del 1999, Glionna è un’attaccante esterna. Nell’ultima stagione ha militato nell’Empoli collezionando 21 presenze e 15 reti. In campionato ha chiuso al 6° posto della classifica marcatori a quota 10.

“Sono davvero felice di iniziare questa avventura perché la Roma è un grande club”, ha dichiarato la calciatrice. “Sono entusiasta di poter far parte di questa squadra che sta continuando a crescere stagione dopo stagione”.

Cresciuta nel Fiammamonza, inizia a giocare in prima squadra già all’età di 14 anni e nel 2016-17 conquista la promozione in B con la formazione biancorossa. Nel 2017-18 passa alla Juventus riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante non accusando il doppio salto di categoria.

Dopo due anni in bianconero, in cui vince due scudetti e una Coppa Italia, si trasferisce in prestito al Verona nella stagione 2019-20 e alll’Empoli nel 2020-21 dove viene allenata dal nuovo tecnico giallorosso Alessandro Spugna.

“Glionna è un’attaccante di indubbio talento”, ha commentato Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football del Club. “Nonostante la giovane età ha già maturato un’esperienza importante in Italia e i numeri della scorsa stagione lo confermano. La sua voglia di migliorare ancora di più ci aiuterà a raggiungere obiettivi importanti”.

Benvenuta, Benedetta!".