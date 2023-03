ufficiale Roma femminile, rinnovo fino al giugno 2025 per l'attaccante Emilie Haavi

vedi letture

L'AS Roma è lieta di annunciare che Emilie Haavi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Emilie è arrivata alla Roma nel dicembre 2021 e ha avuto subito un impatto importante con il campionato italiano.

“Sono molto contenta e orgogliosa di poter continuare la mia avventura alla Roma”, ha spiegato Emilie. “Questo club è diventata una seconda famiglia per me e per questo motivo non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro”.