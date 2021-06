ufficiale Sassuolo Femminile, rinnovo annuale per Kamila Dubcova

Rinnovo di contratto per Kamila Dubcova. Il Sassuolo ha annunciato oggi il prolungamento per un’altra stagione di una pedina importante per mister Piovani. Questo il comunicato: "Rinnovo importante a centrocampo per mister Piovani che anche per la prossima stagione avrà a disposizione Kamila Dubcova: la giocatrice classe ’99 in 15 presenze ha collezionato nove gol e oltre alla maglia del Sassuolo veste anche quella della Repubblica Ceca. Il suo contratto è stato prolungato fino a Giugno 2022. Forza Sasol!".