UWCL, gli accoppiamenti per gli ottavi di finale: la Fiorentina pesca il Manchester City

Sono stati sorteggiati gli abbinamenti per gli ottavi di finale di Uefa Women Champions League, che vedevano impegnata come unica rappresentante dell’Italia la Fiorentina Femminile di mister Cincotta. Le viola, dopo aver superato nei sedicesimi di finale le ceche dello Slavia Praga (2-2 al Franchi, 0-1 al ritorno), negli ottavi affronteranno in doppio confronto le inglesi del Manchester City.

Un match decisamente complicato per Sabatino e compagne ma del resto era prevedibile visto che il ranking europeo della Fiorentina Femminile è piuttosto basso (29,065) e che la squadra era inserita in seconda fascia. Il match d’andata, da calendario, è in programma il 3 o il 4 marzo a Manchester mentre la gara di ritorno si giocherà la settimana successiva a Firenze, ovvero il 10 o l’11 marzo. Chi passerà nei 180’ avrà accesso ai quarti di finale della competizione, traguardo mai centrato nella sua storia della Fiorentina.

Di seguito tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale:



Wolfsburg (GER)-LSK Kvinner (NOR)

Barcellona (ESP)-Fortuna Hjorring (DEN)

Rosengard (SWE)-St. Polten (AUT)

BIIK-Kazygurt (KAZ)-Bayern Monaco (GER)

Manchester City (ENG)-Fiorentina (ITA)

Sparta Praha (CZE)-Paris Saint-Germain (FRA)

Lione (FRA)-Brondby (DEN)

Chelsea (ENG)-Atletico Madrid (ESP)