A Wembley tanta intensità e poche occasioni. Inghilterra-Germania è 0-0 all'intervallo

Primo tempo di straordinaria intensità, quello di Wembley fra Inghilterra e Germania. 0-0 il parziale dopo i primi 45 minuti, anche se gli spunti non sono mancati.

Nel primo quarto d'ora meglio, molto meglio, la Germania che con dinamismo e buone idee costringe l'Inghilterra sulla difensiva. Gli uomini di Southgate però tengono botta, subiscono il giusto e piano piano vengono fuori. Il primo squillo britannico è di Raheem Sterling, ma la sua conclusione a giro da lontano viene spedita in angolo da Neuer. La Germania abbassa il baricentro e inizia a pungere col contropiede: al 33' ottima occasione per Timo Werner che brucia i difensori inglesi ma a tu per tu con Pickford si fa ipnotizzare. L'Inghilterra da parte sua prosegue col gioco fisico e col tentativo di far male sui calci piazzati, anche se allo scadere dell'unico minuto di recupero Harry Kane avrebbe l'occasione di sbloccare il risultato ma Hummels è fenomenale nel recuperare la posizione. E così, come detto, dopo i primi 45 minuti il risultato resta fermo sullo 0-0.