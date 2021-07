Alle 21 la finale! Il solito rito scaramantico di Gianluca Vialli: giro di campo in solitaria

Grande emozione prima della finale di Euro 2020 per Gianluca Vialli. L'ex attaccante azzurro, oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha fatto come ormai di consueto il suo giro di campo in solitaria prima del riscaldamento degli azzurri. Un rito scaramantico, ma anche il modo migliore per stemperare la tensione e concentrarsi al massimo in vista del big match con l'Inghilterra.