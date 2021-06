Ancora Patrik Schick. Repubblica Ceca avanti sulla Croazia per 1-0 al 45'

Croazia-Repubblica Ceca 0-1

Marcatori: 36’ Schick

E’ un pomeriggio di verdetti per la Croazia. La Nazionale di Dalic dopo la sconfitta nel primo match contro l’Inghilterra non può più permettersi passi falsi. Contro la Repubblica Ceca serve solo e soltanto una vittoria per sperare ancora nel passaggio del turno. I ragazzi di Silhavy all’esordio, invece, hanno battuto la Scozia grazie ad una super prestazione dell’ex Roma Schick, ma adesso serve la conferma.

LE FORMAZIONI - La gara inizia con due schieramenti molto simili per ambo le formazioni rispetto al match d’esordio schierate col 4-2-3-1-. Nella Croazia Lovren è la novità in difesa al posto di Caleta-Car schierato contro l’Inghilterra così come Brekalo lo è a centrocampo dove non c’è l’interista Brozovic. Solo un cambio, invece per i cechi con Holes che rimpiazza Kral in mediana.

CECHI PROPOSITIVI, SCHICK ANCORA DECISIVO - A partire meglio è la Repubblica Ceca che ci mette appena due minuti per andare alla conclusione con Coufal che calcia di potenza dal limite dell’area sugli sviluppi di un’azione manovrata sulla sinistra col cross di Jankto. Sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo è Soucek a farsi pericoloso con un colpo di testa di poco alto rispetto alla porta difesa da Livakovic. La Croazia prova a farsi vedere in avanti in maniera del tutto estemporanea al 6’ complice un rinvio sbilenco di Vaclik che regala sugli sviluppi un angolo alla formazione di Dalic che però non viene sfruttato. Al 18’ occasionissima ancora per la Repubblica Ceca con un pallone recuperato ai 30 metri da Darida, palla a sinistra ancora per Jankto che mette nel mezzo per Schick che però manca l’intervento decisivo. Al 21’ erroraccio di Vaclik in un retropassaggio che per poco non lancia verso la porta Rebic atterrato in maniera dura e regolare dai difensori cechi. Al 23’ primo tiro vero e proprio della Croazia grazie a Perisic sugli sviluppi di un angolo. Al 32’ scontro di gioco fra Patric Schick e Dejan Lovren in area di rigore della Croazia sugli sviluppi di un calcio d’angolo portano l’arbitro Carlos del Cerro Grande ad andare a rivedere quanto accaduto al VAR per assegnare la massima punizione contro la nazionale di Martin Dalic. Sul dischetto si presenta Schick che non sbaglia per il suo terzo gol ad Euro2020. Sulla ripresa la Croazia ha subito l’occasione per riacciuffare il pareggio con Ante Rebic che davanti alla porta manda a lato. Al 43’ incursione di Perisic in area che cerca uno fra Rebic e Kramaric per concludere ma incappando nella difesa degli avversari. Un minuto dopo Kramaric tenta l’occasione personale impegnando Vaclik in presa bassa. La prima frazione si chiude praticamente qui, con i Cechi avanti per 1-0 meritatamente dopo una prestazione finora superiore a quella della più quotata Croazia.