Aston Villa, Grealish pronto a sfruttare Euro 2020 per prendere il volo: c'è il Manchester City

Jack Grealish potrebbe lasciare l'Aston Villa, nonostante il contratto fino al 2025, per fare il salto di qualità. Il trequartista è finito nel mirino del Manchester City e i campioni d'Inghilterra, secondo quanto riportato dal Sun, potrebbero offrire 100 milioni di sterline ai villans per il cartellino. 25 anni, Grealish si è messo in mostra nell'ultima stagione segnando 6 reti e servendo 12 assist in 26 partite di Premier League. Convocato da Gareth Southgate per Euro 2020, il giocatore è stato impiegato titolare nell'ultima parita della fase a gironi contro la Repubblica Ceca, servendo l'assist vincente per Sterling.