Austria, Arnautovic chiede scusa: "Ieri parole eccessive, ma non sono razzista"

Attraverso una stories su Instagram l'attaccante dell'Austria Marko Arnautovic ha voluto chiedere scusa per la rabbiosa esultanza dopo il gol contro la Macedonia del Nord dopo le accuse di aver insultato l'avversario Alioski a causa delle sue origini albanesi: “Ci sono state alcune parole eccesive a causa delle emozioni della partita di ieri e vorrei scusarmi per queste. Soprattutto con i miei amici della Macedonia del Nord e dell'Albania - scrive Arnautovic – Vorrei dire una cosa molto chiaramente. Non sono razzista. Ho amici in quasi tutti i paesi e sostengo la diversità. Tutti quelli che mi conoscono ne sono consapevoli”. In conclusione della stories il calciatore austriaco ha poi voluto chiedere scusa sia in serbo sia in albanese.