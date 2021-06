Austria in partenza per Londra, domani l'Italia a Wembley. Le immagini da Innsbruck

vedi letture

L'Austria è in partenza dall'aeroporto di Innsbruck con destinazione Londra. Il profilo Twitter della federazione austriaca ha postato alcune foto dei giocatori in partenza per l'Inghilterra, dove domani andrà in scena a Wembley l'ottavo di finale di Euro2020 contro l'Italia.