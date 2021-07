Belgio, De Bruyne confessa: "Ho uno strappo ai legamenti, un miracolo abbia giocato"

Ai microfoni della UEFA, il centrocampista del Belgio Kevin De Bruyne commenta il ko subito contro l'Italia, che ha eliminato la Nazionale di Roberto Martinez: "Per me sono state 4-5 settimane strane, ma mi sento di ringraziare tutto lo staff medico. E' stato un miracolo il fatto che abbia giocato oggi perché c'è un consistente infortunio alla caviglia, uno strappo ai legamenti. Ma sento la responsabilità di giocare per il mio paese. Peccato non aver potuto fare di più".