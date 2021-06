Belgio, De Bruyne: "Il nostro obiettivo è vincere, dobbiamo continuare a lavorare"

Il Belgio batte la Finlandia 2-0 e chiude il proprio girone a punteggio pieno. Una prova di forza quella dei Diavoli Rossi che conferma la forza della truppa di Martinez e che la candida a una delle favorite per la vittoria finale come confermato anche da Kevin De Bruyne: "L'obiettivo è vincere, non penso che tante squadre siano qui per partecipare. Vogliamo fare del nostro meglio, ma dobbiamo continuare a lavorare duramente per le prossime partite", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.