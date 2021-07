Belgio, Doku il più giovane titolare in una fase finale di un torneo con 19 anni e 36gg

Jeremy Doku è la sorpresa di formazione di Roberto Martinez, ct del Belgio, per il quarto di finale di Euro2020 contro l’Italia. L’attaccante numero 25 dei Diavoli Rossi con la titolarità di questa sera è diventato il giocatore più giovane (19 anni e 36 giorni) ad iniziare una partita ad eliminazione diretta in un torneo importante con il Belgio, davanti a Divock Origi (19 anni e 74 giorni) ai Mondiali del 2014. A riportare la notizia è OPTA.

19 - Jérémy Doku (19 ans et 36 jours) est devenu le plus jeune joueur à débuter un match à élimination directe en tournoi majeur avec la Belgique, devançant Divock Origi (19 ans et 74 jours) à la Coupe du Monde 2014. Starlette. #BEL #EURO2020 pic.twitter.com/hbcL4pNcvq

— OptaJean (@OptaJean) July 2, 2021