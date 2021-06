Belgio in ansia per de Bruyne: ancora non si allena e rischia di saltare anche la Danimarca

A tre giorni dal debutto a Euro2020 contro la Russia, Kevin de Bruyne è ancora ai box. Il Belgio dovrà certamente farne a meno all'esordio, ma a questo punto la sua presenza non è scontata neanche per le partite successive. Oggi la stella del Manchester City non ha partecipato all'allenamento pomeridiano, rimanendo in panchina ad osservare i compagni e limitandosi ad un misero lavoro differenziato. Tra i belgi adesso aumenta l'ansia: e se il miglior centrocampista dell'ultima Premier League non riuscisse a recuperare neanche per la gara con la Danimarca in programma tra otto giorni?