Belgio-Portogallo 1-0, campioni eliminati. Né Lukaku né CR7: il protagonista è Thorgan Hazard

Terminato il quarto di finale di Euro 2020 tra Belgio e Portogallo, col risultato finale di 1-0 grazie al gol di Thorgan Hazard al 42'. I Diavoli Rossi affronteranno l'Italia ai quarti.

Le formazioni - La grande attenzione va ai due terminali offensivi, da una parte Lukaku e dall’altra Ronaldo. Ma non sono da soli: nel 3-4-3 di Martinez c’è tanta qualità, con De Bruyne avanzato sulla trequarti assieme ad Hazard. Nel 4-3-3 di Santos c’è il milanista Dalot titolare come terzino destro.

Tira prima il Portogallo… - Nella calda serata di Siviglia (30 gradi al momento del via) è il Portogallo a creare la prima occasione: Sanches al 6’ strappa in contropiede e serve Jota in area. Mancino troppo largo di quest’ultimo. Cerca di rispondere il Belgio meno di cinque minuti più tardi sull’asse Lukaku-Hazard (Eden) ma quest’ultimo conclude male, alto. Più produttivi i lusitani in avvio: se al 22’ Sanches tira male da fuori, il destro di CR7 su punizione al 25’ è potente e verso la porta, ma centrale. Ribatte Courtois. Molto meno preciso Palhinha due giri d’orologio dopo.

… Ma è il Belgio a sbloccarla - Dopo dieci minuti di stallo, Meunier tenta di ravvivare la propria squadra: il suo esterno-collo termina alto di poco. Quindi la prodezza che sblocca la partita, firmata da Thorgan Hazard. Il meno celebre dei due fratelli riceve da Meunier e dalla distanza inventa un effetto letale per Rui Patricio: al 42’ è 1-0 Belgio, lo stesso punteggio con cui si arriva a fine primo tempo.

Si riparte e si ferma De Bruyne - Nessun cambio all’intervallo, anche se Martinez si vede a farne uno quasi subito. E che cambio forzato, visto che riguarda il miglior talento della squadra. Kevin De Bruyne sente tirare al 48’, sono i postumi di un precedente scontro con Palhinha. Chiede il cambio e lascia l’intero Belgio col fiato sospeso. Una situazione che interessa anche l’Italia.

Santos butta dentro Felix e Fernandes - Ronaldo libera Jota in area di rigore al 58’, ma quest’ultimo conclude alto. Tre minuti dopo Joao Felix, subentrato poco prima, stacca di testa su cross di Sanches ma non angola abbastanza per impegnare Courtois. Un minuto dopo ci prova l’altro neo-ingresso, Bruno Fernandes, ma conclude malamente.

Si scoprono i nervi - Si iscrive alla lista dei tentativi (finalmente) anche Lukaku, il cui mancino dal limite però è leggermente troppo potente e alto. Destino simile per il destro di Sanches al 68’. Un po’ meglio Ronaldo al 76’, troppo centrale però per far male a Courtois. Più passa il tempo e più il Belgio si chiude, interrompendo il gioco lusitano con interventi mirati. Gli animi si accendono, il gioco si frammenta.

Ultimi assalti portoghesi - Andre Silva, anche lui subentrante, prova un colpo di testa all’80’ ma spedisce alto. Ben più pericoloso due minuti più tardi l’ex attaccante del Milan: la sua incornata stavolta è nello specchio, ma trova Courtois. Sfortunatissima la squadra di Santos all’83’: bella conclusione di Guerreiro in controbalzo, ma il palo gli strozza l’urlo in gola. All’84’ prova a rispondere Lukaku su punizione, mandando però alto. A due dal novantesimo altra chance per Andre Silva, liberato da Ronaldo ma murato da Courtois. Nel finale si ferma anche Hazard, che sente tirare alla coscia: è l'ultima vera emozione di Belgio-Portogallo, con i campioni d'Europa in carica che lasciano la competizione agli ottavi. Avanti il Belgio, che sfiderà l'Italia ai quarti di finale.