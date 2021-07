Belgio, Vertonghen: "Un'altra opportunità persa, proprio come nelle altre manifestazioni"

Il capitano del Belgio Jan Vertonghen, ai microfoni dell'UEFA, commenta l'eliminazione della Nazionale di Martinez dopo il ko contro l'Italia: "Nella mia testa sto ancora giocando alcune fasi della gara. Questa è stata un'altra opportunità sfumata, proprio come negli altri tornei. Succede sempre la stessa cosa. Dobbiamo analizzare cosa non va, che errori commettiamo, guardare i video, lavorarci... Fa ancora più male che un mio errore abbia causato un gol dell'Italia. E' arrivato in un momento in cui avevamo poco possesso e una volta che avevamo la palla tra i piedi, la perdevamo subito".