Ufficiale Vertonghen si ritira a fine stagione: "Non voglio dipendere dagli antidolorifici"

Indirizzato verso il tramonto di carriera, è tempo per Jan Vertonghen di fare i conti con la realtà. All'età di 37 anni il difensore belga ex Tottenham, all'Anderlecht dal 2022, ha annunciato che si ritirerà dal calcio al termine della stagione. La comunicazione ufficiale l'ha data lo stesso giocatore oggi, in conferenza stampa, spiegando la motivazione che lo ha spinto a prendere questa importante decisione, dopo aver lottato con infortuni persistenti alla caviglia e al tendine d'Achille che gli hanno creato non pochi problemi durante il suo periodo al club.

Il racconto del calvario. "Durante tutti quei mesi fuori per infortunio ho avuto tempo per riflettere. Sono arrivato rapidamente alla conclusione che non sarei stato in grado di giocare un intero anno al livello che avrei voluto. Soffro costantemente di dolori alla caviglia, quindi la decisione è stata abbastanza facile da prendere", ha esordito Vertonghen.

E ha proseguito: "Ho visto circa dieci specialisti quest'anno, che mi hanno assicurato che il dolore sarebbe passato. Ma il dolore è quotidiano, e anche solo salire le scale dello stadio fa male. Devo fare un lungo riscaldamento prima di poter giocare. Prendo antidolorifici e ho fatto diverse iniezioni, ma non sono un fan di questo tipo di trattamento d'urto. Non voglio dipendere dagli antidolorifici", l'apprensione mostrata dall'ex Spurs. "Sento che sarò sempre il benvenuto in ogni club in cui ho giocato, e questo mi rende orgoglioso, così come il fatto di aver potuto scoprire tanti paesi e culture diverse".