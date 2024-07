Ufficiale "La nostra storia non è ancora finita". Jan Vertonghen rinnova con l'Anderlecht

vedi letture

Qualche giorno fa ha annunciato l'addio alla nazionale belga. Jan Bert Lieve Vertonghen, a 37 anni, si dedicherà solo all'Anderlecht: l'esperto difensore ha infatti rinnovato il suo contratto con il club di Bruxelles fino al 30 giugno 2025 e chiuderà verosimilmente qui la carriera.

Classe 1987, Vertonghen fa parte della Golden Generation che ha sperato per anni di regalare un titolo al Belgio senza successo. In carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Ajax, Tottenham e Benfica, vincendo svariati trofei.