Benzema non riesce a segnare con la Francia, Deschamps lo difende: "Ha la mia fiducia"

vedi letture

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha commentato la prestazione di Karim Benzema, rimasto a secco anche stavolta: "Non credo che bisogna avere dubbi su Benzema. Sappiamo che è capace di cose belle, come qualsiasi attaccante. Semplicemente non trova il fondo della rete come è stato capace di fare durante le amichevoli. Ma ha abbastanza esperienza alle spalle, ha la mia fiducia e lo sa".