"Bisogna buttarla dentro". Rivedi la strigliata di Luis Enrique dopo Spagna-Svezia 0-0

"Analizziamo le partite nei dettagli, come facciamo sempre, e credo che per quanto vito l'analisi sia più che chiara. C'è poco da dire, siamo stati superiori rispetto ad un avversario che ha deciso di chiudersi in difesa. Abbiamo controllato nettamente la partita, creando quante più occasioni da gol possibile contro un avversario molto forte fisicamente, ma abbiamo avuto occasioni sufficienti per vincere. Cosa è mancato? Che non abbiamo concretizzato. È molto chiaro per qualche ragione e lo abbiamo visto tutti". Così il CT della Spagna Luis Enrique dopo il pareggio a reti bianche con la Svezia.