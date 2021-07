Bonucci e i complimenti di Mourinho a lui e Chiellini: "Fanno pensare a quanto hai fatto di buono"

Il centrale di Italia e Juventus, Leonardo Bonucci, è il protagonista della conferenza stampa di Coverciano a -2 dalla finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. "Io e Chiellini pronti per insegnare difesa ad Harvard? I complimenti di Mourinho hanno fatto piacere, fanno pensare a quanto di buono hai fatto in carriera. Sono scritti, nessuno li tocca, ogni partita devi dimostrare di essere forti, squadra. L'Inghiltera ha una difesa super, l'ho già detto durante la fase di qualificazione. Ora si gioca la finale con noi, hanno subito poco. Dietro hanno Maguire e Stones che hanno fatto grandi United e City: servirà attenzione come difesa e molta astuzia per segnargli".