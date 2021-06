Buona la terza per Ramsey: Galles avanti di un gol sulla Turchia al 42°

Dopo aver fallito due ghiotte occasioni Aaron Ramsey riesce a sfruttare la terza occasione e portare avanti il Galles contro la Turchia. Al 42° Bale illumina il gioco per l'ennesima volta servendo in profondità il centrocampista della Juve che scatta perfettamente sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Cakir questa volta non sbaglia battendo il portiere con un rasoterra letale.