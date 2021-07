Capello: "L'importante per l'Italia sarà non addormentarsi sul gioco che farà la Spagna"

vedi letture

"La scelta della Spagna di schierare Oyarzabal in attacco al posto di Morata? Evidentemente si cerca qualcosa di più a livello offensivo". Così Fabio Capello, dagli studi Sky, prima di Italia-Spagna. "Morata è comunque sempre pronto ad essere inserito in campo. Poi dico, non basta un giocatore per cambiare il volto di una squadra. Chi gioca in una squadra come la Spagna, sa sempre quello che deve fare. L'importante per l'Italia sarà non addormentarsi sul gioco che farà la Spagna".