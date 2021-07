Capello: "Questa grande Italia mi ha fatto piangere. E il Mondiale in Qatar è vicino"

"Questa grande Italia mi ha fatto piangere. È solo il primo passo, la prima pietra: questo gruppo è forte, ha un tecnico che in poco tempo ha creato una squadra vera, a volte si fa fatica a credere che sia una Nazionale per come gioca. E il Mondiale di Doha è tra poco più di un anno". Così Fabio Capello intervistato da Il Mattino. "Mi è bastato poco per capire che c'erano le condizioni ideali. Sa quando mi è scattata la scintilla? Nel vedere la serenità di chi subentrava nelle sostituzioni e la calma di chi usciva. Mai una smorfia, mai la rabbia per non essere stati schierati dal primo minuto. Non ho visto uno sguardo offeso. E a me non sfuggono queste cose. Anche se uno non era stato scelto dall'inizio, dava il massimo. Un segnale che il gruppo c'era. Ed è lo spirito dell'Italia che ha creato Mancini".