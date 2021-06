"Ci ritroviamo senza il nostro miglior giocatore". Rivedi Dalic sulla positività di Perisic

La positività al coronavirus di Ivan Perisic ha turbato il ritiro della Croazia, che si prepara ad affrontare l'insidiosa Spagna negli ottavi dell'Europeo. Il CT Dalic ha commentato a tal proposito: "Perisic era molto triste, è stato uno shock per tutti perché ci troviamo all'ultimo minuto senza il nostro miglior giocatore. Ci adatteremo e lui ci tiferà e se andrà tutto bene tornerà in gruppo tra 7-8 giorni. So che per lui non è facile, era in grande forma e aveva segnato due gol, ma è successo".