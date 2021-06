Cresce la speranza, Olé: "La foto che tranquillizza: Eriksen lascia lo stadio cosciente"

vedi letture

Giungono non soltanto dall'Europa la reazioni dei media internazionali al malore che ha colpito Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia, match valido per Euro 2020 che è stato sospeso dopo l'accaduto. Il momento più drammatico, stando a quanto filtra, sembra essere passato. Il danese avrebbe infatti ripreso conoscenza, come testimoniato anche da un'immagine circolata sul web negli ultimi minuti: "La foto che tranquillizza: Eriksen lascia lo stadio cosciente e 'stabilizzato'", titola a tal proposito l'edizione online di Olé.