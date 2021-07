Danimarca, Olsen: "Questa squadra è più determinata di quella che vinse nel '92"

Il capitano della Danimarca campione d’Europa nel 1992 Lars Olsen ha parlato alla Bild del cammino della nazionale scandinava in questo Europeo trovando delle somiglianze con la sua squadra: “Di certo la Danimarca non ha i migliori giocatori, a livello individuale, dell’Europeo, ma è una grande squadra e questo mi ricorda molto quella del 1992 che vinse il titolo. Anche noi non avevamo i migliori giocatori e la stella era la squadra stessa. Inoltre devo dire che loro sono più determinati di quanto non fossimo noi che venimmo ripescati dalle vacanze per partecipare e arrivammo al torneo senza aspettative. - continua Olsen – Repubblica Ceca? Sicuramente è un avversario più semplice dell’Olanda, anche se l’hanno battuta con merito. E poi anche nella fase a gironi hanno giocato bene. Penso che sia una sfida alla pari, col 50% delle possibilità per ognuna delle squadre di passare”.