De Sisti: "Come nel '68, decisiva la rosa dell'Italia. Mancini ha capito quando cambiare"

"A Londra è stata una sofferenza, ma proprio per questo la gioia è stata ancora più grande". Così Giancarlo De Sisti, intervistato da Il Messaggero: "Analogie fra questa e la vittoria del '68? Gli allenatori. Valcareggi preparò bene la finale, sistemando Rosato davanti alla difesa. Fu la mossa decisiva. Anche Mancini a Wembley ha capito quando cambiare in corsa, scegliando di giocare senza centravanti di ruolo: dentro Berardi per Immobile. Ha pareggiato e quando gli è servita la prima punta a messo in campo Belotti. Oggi come ieri la rosa ha fatto la differenza. Mancini, sfruttando le sei sostituzioni, ha sempre potuto contare su interpreti freschi e all'altezza: Pessina, Locatelli e Bernardeschi".