Di Natale: "Italia, se giochi come sai non c'è storia. Insigne può diventare un falso nove"

“Partiamo alla pari”. Parola di Antonio Di Natale, che nell’Europeo del 2012 segnò, con la maglia dell’Italia, l’unico gol subito dalla Spagna in quella competizione. “Avremmo potuto vincere - dice a la Repubblica l’ex attaccante, che oggi fa l’allenatore della Carrarese - ma in finale non ci fu storia. Altro che stanchi, erano più forti. Oggi, se giochiamo come sappiamo non c’è storia: l’Italia sta meglio e gioca un calcio di qualità velocissimo”.

Il nuovo Di Natale?

“Facile dire Insigne, ma io a fine carriera giocavo prima punta e segnavo di più. Però ho visto che Gattuso lo ha già provato lì: ha 30 anni, Spalletti ha già usato il falso nove a Udine con noi. Potrebbe spostarsi lì”.