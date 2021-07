Dino Zoff: "Che emozione vedere gli azzurri vincere un Europeo dopo 53 anni"

"È stata una grande finale, da italiano fa un enorme piacere. Vedere gli azzurri vincere un Europeo dopo 53 anni è stata un'emozione. Io poi da allenatore sono arrivato secondo agli Europei del 2000, ci sfuggì per poco il successo in quella finale contro la Francia" così Dino Zoff, campione d'Europa nel 1968, il primo successo continentale per gli azzurri, intervistato da Il Messaggero: "Abbiamo concluso il torneo alla grande, con un'affermazione piena. Era nelle nostre possibilità, perché la squadra ha giocato bene fin dall'inizio. Enormi meriti da parte di tutti, e di Mancini in modo particolare. In finale si può dire che non ci sia stata partita. Siamo stati padroni del campo. Potevamo farcela già nei tempi regolamentari e non avrebbe fatto una piega, invece siamo andati ai rigori e lì è stato bravissimo Donnarumma".