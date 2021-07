Domenicali e le sfide inglesi: "Quando ho zittito Silverstone con la Ferrari"

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group, in passato Team Principal della Ferrari, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Mancini ha costruito un gruppo di grande personalità".

A Silverstone ha sconfitto McLaren e Red Bull quando era in Ferrari. Nel 1998 facendo addirittura passare Schumacher in corsia box

"Qualcosa bisogna inventarselo! È stata un po' come una punizione alla Roberto Baggio. Dopo quella gara cambiarono la regola. Il bis nel 2011 con Alonso? Bellissimo perché attraversavamo una stagione che non era delle migliori. Quel successo ci diede la forza per preparare la stagione successiva dove abbiamo lottato per il titolo sino all'ultima gara".

C'è un giocatore che vorrebbe veder segnare in finale?

"Donnarumma! Ve lo immaginate? Sarebbe l'apoteosi, da uscire allo stadio soltanto il mattino dopo".