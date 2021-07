"Donnarumma è il migliore portiere al mondo". Mancini celebra Gigio dopo l'impresa di Wembley

Gigio Donnarumma eroe di Wembley. E il CT Roberto Mancini lo esalta in conferenza stampa: "Averlo per noi è una fortuna, ero sicuro che avrebbe parato un paio di rigori, è il migliore al mondo. Sono contento che sia dei nostri. È un ragazzo meraviglioso, un portiere incredibile. L'abbraccio con Vialli? Eravamo qui contro il Barcellona 30 anni fa. Abbiamo sofferto molto. Poi siamo amici da una vita, credo che una cosa così bella, importante, che nessuno aveva mai fatto... Vincere l'Europeo dal '68, riportare la Coppa in Italia, è incredibile. E poi ci siamo emozionati perché siamo anziani".

Rivedi nel video in calce le parole del CT azzurro Roberto Mancini!