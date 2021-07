Due palloni in campo e rigore dubbio su Sterling: Makkelie nella bufera per Inghilterra-Danimarca

Due palloni in campo durante l’azione che ha portato al definitivo 2-1 dell’Inghilterra sulla Danimarca, tra l’altro realizzato da Harry Kane sugli sviluppi di un calcio di rigore di per sé molto dubbio. Ma in precedenza, nell’azione di Sterling, nata da destra, si è segnalata la presenza di due palloni sul manto erboso di Wembley. La decisione di non fermare il gioco, di per sé, non è automatica ma rientra tra le scelte a disposizione dell’arbitro Makkelie, che evidentemente ha ritenuto non influisse sull’azione. Sui social, però, corre la polemica.

