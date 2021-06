Euro 2020, stasera il match d'esordio: giunti in Italia 200 tifosi vip da Turchia

Predisposto da Polizia apposito canale sicurezza dedicato

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 11 GIU - Dei circa 1000 tifosi turchi attesi per la partita inaugurale degli Europei di calcio 2021 tra Italia e Turchia, in circa 200, per lo più vip, politici e persone appartenenti al mondo dello sport, sono sbarcati, all'aeroporto di Fiumicino con due voli di linea della compagnia aerea Turkish Airlines atterrati ieri pomeriggio. Secondo quanto si è appreso per questi tifosi sbarcati nello scalo romano è stato predisposto dalla Polizia un apposito canale di sicurezza a loro dedicato, all'uscita del Terminal 3; altri di loro, già accreditati, sono invece transitati tramite il Cerimoniale di Stato. Ad attenderli all'uscita dell'aeroporto alcuni pullman con cui sono stati poi trasferiti nella Capitale. (ANSA).