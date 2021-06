F. Inzaghi: "Che spirito questa Italia, gioca bene anche con otto cambi come oggi"

Intercettato da Sky Sport, il neo allenatore del Brescia Filippo Inzaghi analizza così l’Italia di Roberto Mancini: “C’è una grande atmosfera, chiunque gioca fa vedere che c’è spirito. È molto bello vederla giocare e vedere tutte queste maglie azzurre in giro. Chiaro che arriveranno anche partite più difficili, ma lo spirito di questa Italia mi piace molto. È un’Italia che gioca bene anche cambiando 8 giocatori come oggi. Se l’Italia può vincere? Tutti aspettano il primo scivolone per poter criticare, l’Italia non ha l’obbligo di vincere ma può far divertire e togliersi delle soddisfazioni”.