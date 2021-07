Final four a Wembley, continuano le polemiche: lettera al Parlamento UE per convincere UEFA

La scelta della UEFA di confermare le Final Four a Wembley, nonostante il dilagare in Inghilterra della variante Delta del Covid-19, continua ad alimentare il dibattito politico. Nelle scorse ore Pascal Canfin, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, ha scritto al presidente David Sassoli affinché si faccia portavoce con la presidente della Commissione, Von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, Michel, per convincere UEFA e governo UK a cambiare i propri piani: “Semifinali e finale a Wembley col 75 per cento della capacità rappresenta un azzardo e un rischio non necessario. Bisogna agire responsabilmente per fermare la diffusione di questa variante”.