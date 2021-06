Finlandia, bel tweet della nazionale: "Man of the match: Christian Eriksen"

Bel tweet da parte dell'account ufficiale della nazionale di calcio della Finlandia, coinvolta ieri nei momenti di grande tensione che hanno visto protagonista, suo malgrado, Christian Eriksen. Proprio il centrocampista danese viene indicato come migliore in campo da parte della Huuhkajat, selezione finlandese, in risposta ad un precedente tweet che riportava come i tifosi avessero scelto il portiere Hradecky come MVP della partita. Nessun dubbio, però, su chi sia stato il Man of The Match, con tanto di cuore e bandierina danese a sottolineare l'emozione per lo scampato pericolo.